2019-08-14T07:59:09+03:00
Общество

В Югре на поддержку семей при рождении детей за семь месяцев освоили 3,7 миллиарда рублей

С января 2020 года новорожденным будут вручать мультикарту
Алена Кульмухаметова
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В Югре на поддержку семей при рождении детей за семь месяцев освоили 3,7 миллиарда рублейВ Югре на поддержку семей при рождении детей за семь месяцев освоили 3,7 миллиарда рублейФото: Татьяна Коркина
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Как сообщили в департаменте социального развития Югры, в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» освоено более 3,7 млрд рублей.

Так, 3790 семьям предоставлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 1752 семьи, воспитывающие 3-го или последующего ребенка, использовали полученный Югорский семейный капитал. 6337 югорских семей, имеющих троих и более детей, получили поддержку за счет регионального бюджета в размере прожиточного минимума в течение календарного года до достижения детьми возраста 3-х лет. 53405 семьям предоставляются восемь единовременных и ежемесячных выплат, связанных с рождением детей.

Важным стало то, что теперь при определении права на получение мер социальной поддержки для семей с детьми не учитываются в числе доходов денежные средства, полученные в виде Югорского семейного капитала, единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений в счет погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Также были разработаны законодательные инициативы по предоставлению семье на каждого новорожденного, зарегистрированного в органах ЗАГС в Югре, без учета доходов семьи и периода проживания в автономном округе, подарка «Расту в Югре». По результатам проведенного опроса югорчан, это будет мультиконтентная пластиковая карта с QR-кодом, празднично упакованная в футляр-шкатулку). С 1 января 2020 года ежегодно более 20 тысяч детей станут обладателями такого подарка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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