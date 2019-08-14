2019-08-14T07:40:17+03:00
Общество

Югорчанам предлагают заменить компенсацию процентной ставки на ипотеку субсидией

Опрос стартовал на портале «Открытый регион – Югра»
Алена Кульмухаметова
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Югорчанам предлагают заменить компенсацию процентной ставки на ипотеку субсидиейЮгорчанам предлагают заменить компенсацию процентной ставки на ипотеку субсидиейФото: Татьяна Коркина
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Жителям Югры предлагают высказать мнение о предлагаемом виде государственной жилищной поддержки для молодых семей – замене компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам на субсидию. Такое предложение выдвинула инициативная группа югорчан из числа молодых семей.

Онлайн-опрос стартовал на портале «Открытый регион – Югра». Высказать свое мнение можно будет по 12 сентября 2019 года включительно.

Он касается не только молодых семей – действующих участников государственной программы «Развитие жилищной сферы», но и исключенных из их числа по достижению предельного возраста, которые получают компенсацию процентной ставки (КПС) из бюджета автономного округа по ипотечным жилищным кредитам (займам).

- Инициативная группа предлагает заменить компенсацию части процентной ставки на иной вид поддержки в размере 90 процентов от остатка компенсации. При этом, действующие участники программы должны будут отказаться от субсидии и от получения оставшихся 10 процентов компенсации, исключенные по достижению предельного возраста – только от оставшихся 10 процентов компенсации, - пояснили в окружном департаменте строительства.

Отметим, что данная мера поддержки должна будет иметь заявительный и добровольный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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