В тройном ДТП под Сургутом погибли два человека
Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось поздним вечером под Сургутом. Последствия аварии устраняются до сих пор.
По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 13 августа в 22.40 на 20 км автодороги «подъезд к г. Сургуту» произошло столкновение трех автомобилей: «Рено Логан», «Лада Веста» и «УАЗ Патриот».
Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
По предварительным данным, водитель «Рено», двигаясь со стороны Сургута в сторону Нефтеюганска выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с движущемся во встречном направлении автомобилем «Лада Веста», после чего автомобиль «Лада Веста» отбросило на автомобиль «УАЗ Патриот».
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля 51-летний «Лада Веста» и 47-летний водитель «Рено Логан» от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомашины «Лада» и два пассажира «Рено» доставлены в больницу с различными травмами.
В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU