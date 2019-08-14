В тройном ДТП под Сургутом погибли два человека

СЕГОДНЯ 07:34 2019-08-14T07:48:46+03:00

В массовом ДТП под Сургутом погибли два человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось поздним вечером под Сургутом. Последствия аварии устраняются до сих пор.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 13 августа в 22.40 на 20 км автодороги «подъезд к г. Сургуту» произошло столкновение трех автомобилей: «Рено Логан», «Лада Веста» и «УАЗ Патриот».

Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

По предварительным данным, водитель «Рено», двигаясь со стороны Сургута в сторону Нефтеюганска выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с движущемся во встречном направлении автомобилем «Лада Веста», после чего автомобиль «Лада Веста» отбросило на автомобиль «УАЗ Патриот».

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля 51-летний «Лада Веста» и 47-летний водитель «Рено Логан» от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомашины «Лада» и два пассажира «Рено» доставлены в больницу с различными травмами.

В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU