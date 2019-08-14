СЕГОДНЯ 06:52 2019-08-14T06:52:43+03:00

Погода в Югре 14 августа: солнечно и тепло Фото: Татьяна Коркина

Местами по округу дождь с грозой

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В среду 14 августа в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют малооблачную погоду. В северо-западных районах кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +22,+27 градусов, в северо-западных районах +12,+17 градусов.

В Ханты-Мансийске малооблачно и без осадков. Ветер восточный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +24,+26 градусов.

В Сургуте ясная погода, дождей не ожидается. Ветер северо-восточный, восточный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +26 градусов.

В Нижневартовске солнечная погода и без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU