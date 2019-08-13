СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-13T16:04:36+03:00

В Югре продолжается расследование по делу о взятках в бюро судмедэкспертизы Фото: Татьяна Коркина

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В следственном комитете округа продолжается расследование уголовных дел в отношении должностных лиц бюро судебно-медицинской экспертизы ХМАО-Югры, в ходе которого выявлен дополнительный эпизод их преступной деятельности, а именно - дача взятки должностному лицу.

По версии следствия, в конце декабря 2016 года заместитель начальника по экономическим вопросам бюро передала начальнику по хозяйственным вопросам этого же учреждения 40 тысяч рублей за бездействия при заключении государственного контракта с одним из индивидуальных предпринимателей на выполнение ремонтных работ в филиале бюро судмедэкспертизы - «Отделение в городе Сургут» и незаконных действий при принятии работ по указанному государственному контракту.

В настоящее время по уголовным делам в отношении должностных лиц вышеуказанного учреждения проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, выявление других эпизодов преступной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU