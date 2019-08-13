В Ханты-Мансийске расширят самаровскую развязку

СЕГОДНЯ 15:57 2019-08-13T15:57:08+03:00

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Варианты увеличения пропускной способности самаровской развязки обсудили в администрации Ханты-Мансийска.

По информации управления транспорта, связи и дорог администрации города, общая интенсивность движения транспорта на этом участке в часы-пик составляет 3 723 единицы в час. Это и не удивительно, ведь в Самарово и близлежащих микрорайонах – Гидронамыве и Иртыше – активно велось и ведется жилищное строительство.

Наибольшее затруднение транспортному потоку создается на проезде этого перекрестка с Восточной объездной дороги – загрузка в часы пик возрастает до 147 процентов. Потоки автомобилей с улиц Свободы и Гагарина перегружены при подъезде к перекрестку на 120 процентов в сравнении с расчетной нагрузкой. При этом крайне важен и вопрос обеспечения безопасного пропуска пешеходов.

Снизить интенсивность дорожного движения в этом месте достаточно сложно, поскольку это единственная магистраль, проходящая через район «Нагорный» и наиболее востребована для движения из центральной части города в район Самарово и обратно.

- Мы сможем снизить нагрузку на этот перекресток примерно на 25-30 процентов, если перераспределим потоки по улицам Иртышской и Конева. Это самый действенный способ, - выразил мнение эксперт.

Руководитель муниципалитета поручил в недельный срок подготовить всю необходимую проектно-сметную документацию по ремонту развязки, которая предусмотрит и расширение проезжей части. А также внести предложения, согласованные с управлением ГИБДД по изменению режима работы светофора на данном перекрестке.

ИСТОЧНИК KP.RU