СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-13T15:47:00+03:00

Наркомана из Югры по решению суда лишили прав. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Неадекватный мужчина больше не сядет за руль автомобиля

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Югорчанин нуждается в лечение от наркотической зависимости и при этом водит автомобиль. В дело вмешалась прокуратура.

Как сообщили в окружной прокуратуре, проверка показала, что житель посёлка Октябрьское имеет право на управление транспортным средством на основании ранее выданного ему водительского удостоверения.

Вместе с тем, согласно заключению судебно-психиатрической комиссии, мужчина имеет признаки наркотической зависимости средней стадии и нуждается в назначении обязательного лечения.

Наличие такого диагноза является медицинским противопоказанием к управлению автомобилем.

Прокуратура района направила в суд заявление о прекращении действия права наркомана на управление транспортными средствами. Решением суда заявление прокурора рассмотрено и удовлетворено.

ИСТОЧНИК KP.RU