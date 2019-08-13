Наркомана из Югры по решению суда лишили прав
Югорчанин нуждается в лечение от наркотической зависимости и при этом водит автомобиль. В дело вмешалась прокуратура.
Как сообщили в окружной прокуратуре, проверка показала, что житель посёлка Октябрьское имеет право на управление транспортным средством на основании ранее выданного ему водительского удостоверения.
Вместе с тем, согласно заключению судебно-психиатрической комиссии, мужчина имеет признаки наркотической зависимости средней стадии и нуждается в назначении обязательного лечения.
Наличие такого диагноза является медицинским противопоказанием к управлению автомобилем.
Прокуратура района направила в суд заявление о прекращении действия права наркомана на управление транспортными средствами. Решением суда заявление прокурора рассмотрено и удовлетворено.
ИСТОЧНИК KP.RU