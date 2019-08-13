2019-08-13T15:47:00+03:00
Общество

Наркомана из Югры по решению суда лишили прав

Неадекватный мужчина больше не сядет за руль автомобиля
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Наркомана из Югры по решению суда лишили прав. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыНаркомана из Югры по решению суда лишили прав. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Югорчанин нуждается в лечение от наркотической зависимости и при этом водит автомобиль. В дело вмешалась прокуратура.

Как сообщили в окружной прокуратуре, проверка показала, что житель посёлка Октябрьское имеет право на управление транспортным средством на основании ранее выданного ему водительского удостоверения.

Вместе с тем, согласно заключению судебно-психиатрической комиссии, мужчина имеет признаки наркотической зависимости средней стадии и нуждается в назначении обязательного лечения.

Наличие такого диагноза является медицинским противопоказанием к управлению автомобилем.

Прокуратура района направила в суд заявление о прекращении действия права наркомана на управление транспортными средствами. Решением суда заявление прокурора рассмотрено и удовлетворено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре продолжается расследование по делу о взятках в бюро судмедэкспертизы
В Ханты-Мансийске расширят самаровскую развязку
К сентябрю от борщевика Сосновского очистят весь Ханты-Мансийск
На окраине Сургута в «Ладе» обнаружено тело мужчины
В Сургуте с 200 граммами гашиша задержан наркосбытчик
До «Клёвого берега» в Ханты-Мансийске осталось менее двух недель
Сургутянка во время застолья обокрала новую знакомую
Ночью в Сургуте из окна многоэтажки выпал мужчина
В аэропорту Нижневартовска у гостя из Таджикистана в багаже нашли 306 флаконов духов
Штраф в 200 тысяч рублей и лишение прав получил югорчанин за пьяную езду
В Сургуте достроят все проблемные дома
Сбербанк масштабировал сервис переводов с получением наличных в банкоматах на всю страну
Сургутянка ради огромной компенсации за некачественные БАДы отдала мошеннику четверть миллиона рублей
Детские сады Нижневартовска готовы к приёму детей