2019-08-13T15:33:27+03:00
Общество

К сентябрю от борщевика Сосновского очистят весь Ханты-Мансийск

Сок сорняка ядовит и при попадании на кожу вызывает аллергическую реакцию и ожог
Алена Кульмухаметова
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К сентябрю от борщевика Сосновского очистят весь Ханты-Мансийск. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскК сентябрю от борщевика Сосновского очистят весь Ханты-Мансийск. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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На территории Ханты-Мансийска продолжается борьба с борщевиком Сосновского. Сок травянистого исполина ядовит и при попадании на кожу вызывает аллергическую реакцию и ожог.

Как сообщили в администрации города Ханты-Мансийск, стремительно распространившееся растение, очагом произрастания которого является территория переулка Южный, улиц Отрадная и Гагарина, где в 80-е годы располагался питомник сельскохозяйственной опытной станции научно-исследовательского института Северного Зауралья, наносит вред не только экосистеме, но и человеку.

В связи с этим на земельных участках в районе домов 18, 18А, 22, 24, 26, 28, 32А и 38 переулка Южный, а также в районе домов 173, 175, 184, 188, 190 по улице Гагарина с 07 по 11 августа уже произведена химическая обработка борщевика. Следующий этап ликвидации «вредителя» - его скашивание будет осуществлен с 01 по 15 сентября. Заключительная мера - вспашка этих территорий закончится 25 сентября.

Всего в текущем году в окружной столице будет организован комплекс мероприятий по рекультивации борщевика Сосновского на общей площади 17 750 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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