2019-08-13T15:23:53+03:00
Происшествия

На окраине Сургута в «Ладе» обнаружено тело мужчины

Погибший находился в сидячем положении
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На окраине Сургута в «Ладе» обнаружено тело мужчиныНа окраине Сургута в «Ладе» обнаружено тело мужчиныФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Страшную находку обнаружил утром в посёлке Юность, что под Сургутом, работник железной дороги. В автомобиле «ВАЗ-2114» белого цвета он обнаружил мёртвого мужчину.

Работник железной дороги вызвал все экстренные службы Сургута. Также прибыли сотрудники следственного комитета.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле мужчины не выявлено. Тело находилось в автомобиле в положении сидя. В настоящий момент ожидается приезд экспертов, которым предстоит установить точную причину и время смерти. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют имя и фамилию погибшего, а также кому принадлежит автомобиль, сообщает «SiTV».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре продолжается расследование по делу о взятках в бюро судмедэкспертизы
В Ханты-Мансийске расширят самаровскую развязку
Наркомана из Югры по решению суда лишили прав
К сентябрю от борщевика Сосновского очистят весь Ханты-Мансийск
В Сургуте с 200 граммами гашиша задержан наркосбытчик
До «Клёвого берега» в Ханты-Мансийске осталось менее двух недель
Сургутянка во время застолья обокрала новую знакомую
Ночью в Сургуте из окна многоэтажки выпал мужчина
В аэропорту Нижневартовска у гостя из Таджикистана в багаже нашли 306 флаконов духов
Штраф в 200 тысяч рублей и лишение прав получил югорчанин за пьяную езду
В Сургуте достроят все проблемные дома
Сбербанк масштабировал сервис переводов с получением наличных в банкоматах на всю страну
Сургутянка ради огромной компенсации за некачественные БАДы отдала мошеннику четверть миллиона рублей
Детские сады Нижневартовска готовы к приёму детей