На окраине Сургута в «Ладе» обнаружено тело мужчины

СЕГОДНЯ 15:23 2019-08-13T15:23:53+03:00

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Страшную находку обнаружил утром в посёлке Юность, что под Сургутом, работник железной дороги. В автомобиле «ВАЗ-2114» белого цвета он обнаружил мёртвого мужчину.

Работник железной дороги вызвал все экстренные службы Сургута. Также прибыли сотрудники следственного комитета.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле мужчины не выявлено. Тело находилось в автомобиле в положении сидя. В настоящий момент ожидается приезд экспертов, которым предстоит установить точную причину и время смерти. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют имя и фамилию погибшего, а также кому принадлежит автомобиль, сообщает «SiTV».

ИСТОЧНИК KP.RU