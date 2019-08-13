В Сургуте с 200 граммами гашиша задержан наркосбытчик
Злоумышленник был задержан с поличным сургутскими полицейскими во время попытки закладки наркотика.
Накануне полицейскими Сургутского района на третьем км автодороги «Северный обход» города Сургут полицейскими задержан 31-летний мужчина, у которого во время личного досмотра в сумке обнаружены и изъяты две пластины коричневого цвета.
По результатам химического исследования, изъятое является наркотическим средством «гашиш» общей массой более 198 граммов.
Злоумышленник пояснил, что хотел распространить запрещённые вещества через «тайники-закладки».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU