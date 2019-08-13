2019-08-13T14:59:40+03:00
Происшествия

В Сургуте с 200 граммами гашиша задержан наркосбытчик

Мужчина пытался сделать закладку
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте с 200 граммами гашиша задержан наркосбытчик. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Сургуте с 200 граммами гашиша задержан наркосбытчик. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Злоумышленник был задержан с поличным сургутскими полицейскими во время попытки закладки наркотика.

Накануне полицейскими Сургутского района на третьем км автодороги «Северный обход» города Сургут полицейскими задержан 31-летний мужчина, у которого во время личного досмотра в сумке обнаружены и изъяты две пластины коричневого цвета.

По результатам химического исследования, изъятое является наркотическим средством «гашиш» общей массой более 198 граммов.

Злоумышленник пояснил, что хотел распространить запрещённые вещества через «тайники-закладки».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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