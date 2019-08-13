СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-13T14:52:50+03:00

До «Клёвого берега» в Ханты-Мансийске осталось менее двух недель. Фото с сайта админстрации города Ханты-Мансийск

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Меньше двух недель осталось до самого большого за всю историю города фестиваля любительской и спортивной рыбалки «Клёвый берег», который пройдет в Ханты-Мансийке 24 и 25 августа.

Как сообщают организаторы, на фестивале можно будет не только поудить рыбу, но и выиграть призы, приняв участие в различных конкурсах и мастер-классах. Одним из участников мероприятия станет столярная мастерская «Стружка», мастера которой второй год являются главными партнерами конкурса «Все дороги ведут в Ханты-Мансийск!» и помогают горожанам воплотить в жизнь творческие фантазии, используя натуральную древесину.

Напомним, что с 1 апреля в столице Югры проходит конкурс по изготовлению знаков навигации, указывающих направление до Ханты-Мансийска. Условия участия очень просты: нужно изготовить своими руками и принести в туристско-информационный центр оригинальный навигационный знак. Конкурсные работы могут быть сделаны из дерева, пластика или даже ниток, главное чтобы на них была надпись «Ханты-Мансийск» или изображены виды города.

Гости фестиваля «Клевый берег» могут воспользоваться уникальной возможностью и изготовить свой знак, который, возможно, станет победителем конкурса «Все дороги ведут в Ханты-Мансийск».

ИСТОЧНИК KP.RU