2019-08-13T14:41:13+03:00
Общество

Сургутянка во время застолья обокрала новую знакомую

Девушку задержали полицейские
Алена Кульмухаметова
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Сургутянка во время застолья обокрала новую знакомую. Фото с сайта pixabay.comСургутянка во время застолья обокрала новую знакомую. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 30-летней жительницы посёлка Федоровский о краже сотового телефона стоимостью порядка восьми тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими установлена 23-летняя подозреваемая. При задержании девушка пояснила, что познакомилась с заявительницей на улице и в дальнейшем они решили отметить знакомство. В ходе распития спиртных напитков злоумышленница попросила у новой «подруги» телефон, чтобы позвонить, после чего незаметно положила устройство к себе в сумку.

Потерпевшая только обнаружила отсутствие имущества на утро и обратилась в полицию.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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