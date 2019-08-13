Сургутянка во время застолья обокрала новую знакомую
Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 30-летней жительницы посёлка Федоровский о краже сотового телефона стоимостью порядка восьми тысяч рублей.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими установлена 23-летняя подозреваемая. При задержании девушка пояснила, что познакомилась с заявительницей на улице и в дальнейшем они решили отметить знакомство. В ходе распития спиртных напитков злоумышленница попросила у новой «подруги» телефон, чтобы позвонить, после чего незаметно положила устройство к себе в сумку.
Потерпевшая только обнаружила отсутствие имущества на утро и обратилась в полицию.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU