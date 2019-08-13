2019-08-13T13:59:32+03:00
Общество

В аэропорту Нижневартовска у гостя из Таджикистана в багаже нашли 306 флаконов духов

«Парфюмеру» грозит штраф с конфискацией
Алена Кульмухаметова
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В аэропорту Нижневартовска у гостя из Таджикистана в багаже нашли 306 флаконов духов. Фото с сайта pixabay.comВ аэропорту Нижневартовска у гостя из Таджикистана в багаже нашли 306 флаконов духов. Фото с сайта pixabay.com
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Таможенниками у гражданина Таджикистана, прибывшего международным авиарейсом ХуджандНижневартовск, в багаже, в ходе таможенного контроля, обнаружено 306 флаконов парфюмерной продукции в ассортименте. Духи оказались незадекларированными, а потому нарушителю грозит штраф и конфискация.

Заместитель начальника Ханты-Мансийской таможни Алексей Русанов заявил, что должностными лицами таможенного поста «Аэропорт Нижневартовск Ханты-Мансийской таможни» возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование товаров».

В настоящее время проводится административное расследование, по результатам которого правонарушителю грозит штраф с возможной конфискацией товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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