В аэропорту Нижневартовска у гостя из Таджикистана в багаже нашли 306 флаконов духов
Таможенниками у гражданина Таджикистана, прибывшего международным авиарейсом Худжанд – Нижневартовск, в багаже, в ходе таможенного контроля, обнаружено 306 флаконов парфюмерной продукции в ассортименте. Духи оказались незадекларированными, а потому нарушителю грозит штраф и конфискация.
Заместитель начальника Ханты-Мансийской таможни Алексей Русанов заявил, что должностными лицами таможенного поста «Аэропорт Нижневартовск Ханты-Мансийской таможни» возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование товаров».
В настоящее время проводится административное расследование, по результатам которого правонарушителю грозит штраф с возможной конфискацией товаров.
ИСТОЧНИК KP.RU