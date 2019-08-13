2019-08-13T13:49:46+03:00
Происшествия

Штраф в 200 тысяч рублей и лишение прав получил югорчанин за пьяную езду

Мужчина не первый раз садится нетрезвым за руль
Алена Кульмухаметова
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Штраф в 200 тысяч рублей и лишение прав получил югорчанин за пьяную езду. Фото с сайта прокуратуры города СургутШтраф в 200 тысяч рублей и лишение прав получил югорчанин за пьяную езду. Фото с сайта прокуратуры города Сургут
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Накануне нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, в июне и августе 2015 года нарушитель подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, и был лишен прав на 1,5 года за каждое правонарушение.

Однако, в марте 2019 года злоумышленник вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения, подвергая опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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