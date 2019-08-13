2019-08-13T13:41:19+03:00
Общество

В Сургуте достроят все проблемные дома

Обманутых дольщиков пригласили на встречу 16 августа
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте достроят все проблемные домаВ Сургуте достроят все проблемные домаФото: Татьяна Коркина
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В администрации Сургута состоялась очередная встреча обманутыми дольщиками по вопросам проблемных жилых домов в городе.

Как сообщает портал правительства Югры, по большинству долгостроев в Сургуте найдены решения. По трем жилым домам работа продолжается. Это дома №2 в ЖК «Уютный» и №1, №2 в ЖК «Любимый». Поиску решений по этим проблемным объектам была посвящена встреча.

Заместитель губернатора округа Андрей Зобнищев заявил, что администрация города по 11 из 14 объектов нашла варианты решения. Для дома №2 в ЖК «Уютный» на встрече было предложено несколько вариантов завершения строительства дома. Один из них заключается в привлечении средств из муниципального и регионального бюджетов. Но для этого объект необходимо включить в региональный реестр проблемных домов. Еще одно условие – в нем должны быть квартиры, подлежащие передаче в муниципальную собственность. Эта и другие схемы будут предметно представлены дольщикам на следующей встрече под председательством заместителя губернатора Югры, которая пройдет 16 августа в режиме видеконференцсвязи.

Участников долевого строительства домов №1 и №2 ЖК «Любимый» тоже пригласили на встречу 16 августа. К этому времени власти планируют провести переговоры с застройщиком, который самостоятельно пытается решить вопрос достройки с банками-кредиторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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