Сургутянка ради огромной компенсации за некачественные БАДы отдала мошеннику четверть миллиона рублей
Накануне в полицию Сургута обратилась 58-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.
Женщина рассказала полицейским, что в начале июля позвонил неизвестный, который пояснил, что ей положена компенсация за некачественные лекарственные препараты, а именно биологически активные добавки. Злоумышленник почти на протяжении месяца выходил с потерпевшей на связь. Под разными предлогами он требовал оплаты за налоговый вычет, процент за перевод денежных средств и прочее.
В итоге женщина совершила переводы по разным платежным системам на общую сумму почти 271 тысячу рублей. После чего, неизвестные перестали выходить с сургутянкой на связь, а компенсацию за приобретение лекарственных препаратов ей не выплатили.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU