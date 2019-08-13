Сургутянка ради огромной компенсации за некачественные БАДы отдала мошеннику четверть миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-13T13:02:17+03:00

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Накануне в полицию Сургута обратилась 58-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Женщина рассказала полицейским, что в начале июля позвонил неизвестный, который пояснил, что ей положена компенсация за некачественные лекарственные препараты, а именно биологически активные добавки. Злоумышленник почти на протяжении месяца выходил с потерпевшей на связь. Под разными предлогами он требовал оплаты за налоговый вычет, процент за перевод денежных средств и прочее.

В итоге женщина совершила переводы по разным платежным системам на общую сумму почти 271 тысячу рублей. После чего, неизвестные перестали выходить с сургутянкой на связь, а компенсацию за приобретение лекарственных препаратов ей не выплатили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU