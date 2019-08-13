Детские сады Нижневартовска готовы к приёму детей

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-13T12:53:47+03:00

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В Нижневартовске завершилась подготовка детских садов к новому учебному году. В помещениях провели косметические ремонты, привели в порядок территории, закупили технические средства обучения, мебель, игрушки и канцелярские принадлежности.

В детсаду №29 «Ёлочка» установлен интерактивный планетарий, закуплены игры и пособия по ознакомлению детей с космосом. Появилось новое оборудование и обновлены прогулочные участки.

Как отметили педагоги, к новому году для воспитанников данного сада они готовят подарок – соляную пещеру. Сделать это планируют на средства, вырученные от предоставления платных услуг в дошкольном учреждении.

Обновления произошли и в детском саду №67 «Умка». Учреждение приобрело развивающие игрушки, интерактивные пособия, рабочие тетради, спортивный материал и оборудование, дидактическую и художественную литературу.

Всего в этом году на подготовку дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году было выделено около 66 миллионов рублей. Как отметил заместитель директора департамента образования администрации г. Нижневартовска Дмитрий Котов, в настоящее время все детские сады прошли процедуру приемки. Комиссия обращала внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность, наличие учебных планов и технических средств, методических материалов, а также на качество содержания территорий объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU