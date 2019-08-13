В Сургуте прошел мужской турнир по пляжному волейболу
В рамках «Первого феста» в минувшие выходные в Сургуте прошёл мужской турнир по пляжному волейболу.
Как сообщает «ЮграМегаСпорт», за главный трофей соревнований боролись 12 команд из Сургута, Нижневартовска, Пыть-Яха, Уфы и Санкт-Петербурга. Первое место завоевала пара, представляющая СурГУ - Андрей Лосев и Андрей Лазарев. Второй стала команда «Stels» (Виталий Маштаков и Артур Ильясов), а замкнули тройку лидеров Константин Ремез и Филипп Холкин из "Локомотива".
Победители турнира сыграли выставочный матч с игроками волейбольный клуб «Газпром-Югра» Русланом Галимовым и Артёмом Хабибулиным. Профессионалы победили с результатом 2:0.
ИСТОЧНИК KP.RU