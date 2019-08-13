СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-13T12:16:29+03:00

В Сургуте прошел мужской турнир по пляжному волейболу. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

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В рамках «Первого феста» в минувшие выходные в Сургуте прошёл мужской турнир по пляжному волейболу.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», за главный трофей соревнований боролись 12 команд из Сургута, Нижневартовска, Пыть-Яха, Уфы и Санкт-Петербурга. Первое место завоевала пара, представляющая СурГУ - Андрей Лосев и Андрей Лазарев. Второй стала команда «Stels» (Виталий Маштаков и Артур Ильясов), а замкнули тройку лидеров Константин Ремез и Филипп Холкин из "Локомотива".

Победители турнира сыграли выставочный матч с игроками волейбольный клуб «Газпром-Югра» Русланом Галимовым и Артёмом Хабибулиным. Профессионалы победили с результатом 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU