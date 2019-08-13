Когалымчане в городском парке познакомились с традициями коренных народов севера

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-13T12:01:33+03:00

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Когалым отметил праздник, посвященный Международному дню коренных народов мира в Парке аттракционов.

Горожане смогли вновь познакомиться поближе с бытом и обычаями народов ханты и манси. На празднике главным местом притяжения стала пара оленей, что расположилась около традиционного хантейского чума. Каждый желающий мог погладить северных животных и сделать фото на память. В самом чуме гостеприимные хозяйки были рады угостить гостей чаем и национальными блюдами. И, конечно же, концертная программа открылась танцем шамана.

Сотрудники Музейно-выставочного центра провели бесплатный мастер-класс «Воронья семья». Все участники не только изготовили уникальную открытку, которая осталась в качестве сувенира на память о данном мероприятии, но и прослушали рассказ сотрудника музея о символике и семантике орнамента коренного народа ханты.

Также с 9 августа в Музейно-выставочном центре экспонируется выставка предметов быта народа ханты. На выставке представлены предметы из богатейшей этнографической коллекции музея: работы хантыйских мастеров декоративно-прикладного творчества, выполненные в технике бисероплетения, предметы быта коренных народов, национальные костюмы, берестяные орнаментированные короба, орнаментированные мужские пояса с ножнами, уменьшенная люлька и много других интересных предметов. Музейно-выставочный центр приглашает всех желающих посетить выставку «Ханты: быт и культура». Выставка продлится до 30 августа

Добавим, что на сегодняшний день на территории Югры проживает около 40 тысяч представителей коренных народов, основным занятием которых является оленеводство.

ИСТОЧНИК KP.RU