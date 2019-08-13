СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-13T11:42:03+03:00

Условный срок и штраф получил директор фирмы за мошенничество на пять миллионов рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора фирмы. Он признан виновным в покушении на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в апреле 2016 года фирма заключила с одной из нефтедобывающих компаний договор на оказание услуг и поставку товарно-материальных ценностей.

Фактически не выполнив обязательства по договору поставки, исполнитель предоставил заказчику счета-фактуры и акты приема-передачи, на основании которых ему было перечислено 3,2 млн. рублей. Ввиду дальнейшего неисполнения указанных обязательств договор с фирмой был расторгнут.

Имея умысел на кражу денег нефтедобывающей компании, генеральный директор вновь представил заказчику товарные накладные, которые были подписаны введенным в заблуждение представителем компании.

На основании данных накладных злоумышленник обратился в суд с исками об оплате поставленных материалов, которые рассмотрены и удовлетворены. Во исполнение судебных решений обвиняемому перечислено еще 1,6 млн. рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, а также штрафа в размере 450 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU