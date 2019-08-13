В Ханты-Мансийске строят Олимпийскую деревню

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-13T10:54:52+03:00

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В окружной столице Югры стартовала большая стройка. В микрорайоне «Иртыш-2» началось возведение объектов Всемирной шахматной Олимпиады-2020. Для компактного проведения мероприятия в районе «Иртыш-2» будет построена Олимпийская деревня.

По словам главы города Ханты-Мансийска Максима Ряшина, Всемирная шахматная Олимпиада изменит облик города и даст мощнейший импульс развитию инфраструктуры. Все построенные объекты будут максимально эффективно задействованы и после проведения мероприятия.

В Олимпийской деревне будет построено два 25-этажных дома, которые в период проведения Олимпиады будут использоваться для размещения участников. А затем их передадут под жильё для студентов и работников социальной сферы. Также появится спортивный комплекс, включающий в себя шесть залов, столовая, способная вместить одновременно две тысячи человек и зона для презентаций и деловых встреч.

Напомним, в Ханты-Мансийске в 2020 году пройдёт Всемирная шахматная олимпиада. Решение было принято на конгрессе FIDE, проходящем в Баку, во время проведения XXXXII олимпиады. Столица Югры в 2010 году уже принимала аналогичные соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU