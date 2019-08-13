В Нефтеюганске полицейские задержали наркомана
Накануне сотрудниками патрульно-постовой службы остановлен 39-летний житель Нефтеюганска, у которого в кармане правоохранители обнаружили девять свертков с веществом светлого цвета.
По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством общей массой более семи граммов, сообщает УМВД по ХМАО-Югре.
Известно, что вещество мужчина приобрел через сеть Интернет для личного употребления.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение наркотических средств». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU