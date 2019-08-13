2019-08-13T10:48:28+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске полицейские задержали наркомана

Ему грозит до десяти лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске полицейские задержали наркомана. Фото с сайта pixabay.comВ Нефтеюганске полицейские задержали наркомана. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне сотрудниками патрульно-постовой службы остановлен 39-летний житель Нефтеюганска, у которого в кармане правоохранители обнаружили девять свертков с веществом светлого цвета.

По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством общей массой более семи граммов, сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

Известно, что вещество мужчина приобрел через сеть Интернет для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение наркотических средств». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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