В Нижневартовске на улице Интернациональная вновь перекрыто движение транспорта
В связи с проведением ремонтной кампании в Нижневартовске вновь перекроют для движения улицы в городе. Об этом сообщается на сайта городской администрации.
Будут перекрыты участки дорог по улице Интернациональная четная сторона с 13 августа до окончания работ. Там выполняется полное перекрытие движения в связи с проведением работ по асфальтированию участка дороги в створе улиц Нефтяников - Дзержинского, с перекрытием перекрестка Интернациональная - Дзержинского;
Напомним также, что с 12 августа и до окончания работ по улице Нефтяников выполнено полное перекрытие движения участка дороги в створе улиц Спортивная - Мира.
Жителей города просят заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU