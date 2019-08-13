СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-13T10:43:38+03:00

В Нижневартовске на улице Интернациональная вновь перекрыто движение транспорта. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В связи с проведением ремонтной кампании в Нижневартовске вновь перекроют для движения улицы в городе. Об этом сообщается на сайта городской администрации.

Будут перекрыты участки дорог по улице Интернациональная четная сторона с 13 августа до окончания работ. Там выполняется полное перекрытие движения в связи с проведением работ по асфальтированию участка дороги в створе улиц Нефтяников - Дзержинского, с перекрытием перекрестка Интернациональная - Дзержинского;

Напомним также, что с 12 августа и до окончания работ по улице Нефтяников выполнено полное перекрытие движения участка дороги в створе улиц Спортивная - Мира.

Жителей города просят заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU