2019-08-13T10:35:41+03:00
Происшествия

Пьяный югорчанин угнал моторную лодку, чтобы удивить друзей

Ключ он нашёл на берегу годом ранее
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Пьяный югорчанин угнал моторную лодку, чтобы удивить друзей. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреПьяный югорчанин угнал моторную лодку, чтобы удивить друзей. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Год хранил найденный на берегу реки Казым ключ от моторной лодки житель Белоярского района. В ту ночь парень взял ключ с собой в ночную забегаловку, а после пьяный решил поразить своих друзей.

Накануне в дежурную часть полиции Белоярского района поступило заявление от 46-летнего жителя района об угоне его моторной лодки. Пострадавший сообщил, что вечером оставил свою лодку марки «Казанка» на неохраняемом причале реки Казым. Утром обнаружил её отсутствие.

Оперативники установили 24-летний местного жителя, совершившего угон моторной лодки. Ранее молодой человек к уголовной и административной ответственности не привлекался.

Как выяснили в дальнейшем полицейские, подозреваемый со своими друзьями отдыхал в ночном заведении. Будучи пьяными, компания друзей решила прогуляться по Набережной вдоль реки Казым. На берегу находилось десять моторных лодок. Белоярец вспомнил, что в его кармане находится лодочный ключ, который он нашел год назад на одном из причалов города. Воспользовавшись ситуацией, он попробовал запустить двигатель нескольких лодок, в результате одну лодку запустить ему удалось и он совершил угон.

Со слов, злоумышленника, моторную лодку он похищать не собирался, хотел удивить друзей и прокатить их по реке.

Похищенную лодку сотрудники полиции обнаружили брошенной на берегу реки вблизи поселка Верхнеказымский Белоярского района.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске строят Олимпийскую деревню
В Нефтеюганске полицейские задержали наркомана
В Нижневартовске на улице Интернациональная вновь перекрыто движение транспорта
Югорчанам предлагают решить вопрос с жильём без ипотеки
Жители Югры всего за сутки перевели мошенникам более 700 тысяч рублей
В Сургуте создадут сквер молодожёнов
В Ханты-Мансийске наркосбытчик из Магнитогорска получил 13,6 лет тюрьмы
В Нефтеюганске состоялся III этап кубка Югры по пейнтболу
Сургутянина задержали за кражу труб
Экстрим-забег «Дело храбрых» соберет тысячу югорчан
В Ханты-Мансийске выберут супербабушку
Нефтеюганец «подарил» неизвестному более 63 тысяч рублей
В Сургуте женщина на «Сузуки» сбила скутериста
В Нижневартовске посетитель торгового центра украл гироскутер
Погода в Югре 13 августа: летняя жара и небольшие дожди