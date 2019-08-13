СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-13T10:35:41+03:00

Пьяный югорчанин угнал моторную лодку, чтобы удивить друзей. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Год хранил найденный на берегу реки Казым ключ от моторной лодки житель Белоярского района. В ту ночь парень взял ключ с собой в ночную забегаловку, а после пьяный решил поразить своих друзей.

Накануне в дежурную часть полиции Белоярского района поступило заявление от 46-летнего жителя района об угоне его моторной лодки. Пострадавший сообщил, что вечером оставил свою лодку марки «Казанка» на неохраняемом причале реки Казым. Утром обнаружил её отсутствие.

Оперативники установили 24-летний местного жителя, совершившего угон моторной лодки. Ранее молодой человек к уголовной и административной ответственности не привлекался.

Как выяснили в дальнейшем полицейские, подозреваемый со своими друзьями отдыхал в ночном заведении. Будучи пьяными, компания друзей решила прогуляться по Набережной вдоль реки Казым. На берегу находилось десять моторных лодок. Белоярец вспомнил, что в его кармане находится лодочный ключ, который он нашел год назад на одном из причалов города. Воспользовавшись ситуацией, он попробовал запустить двигатель нескольких лодок, в результате одну лодку запустить ему удалось и он совершил угон.

Со слов, злоумышленника, моторную лодку он похищать не собирался, хотел удивить друзей и прокатить их по реке.

Похищенную лодку сотрудники полиции обнаружили брошенной на берегу реки вблизи поселка Верхнеказымский Белоярского района.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU