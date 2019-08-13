Югорчанам предлагают решить вопрос с жильём без ипотеки

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-13T09:58:00+03:00

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В Сургуте работают члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Федеральные эксперты обсудили вопросы формирования фонда арендных домов и реализации жилищных прав многодетных семей, детей-сирот, инвалидов.

Сургут в качестве места проведения встречи был выбран неслучайно. Город активно использует формат предоставления наемного жилья социального использования.

По словам заместителя председателя совета Евгения Боброва, в целеполагании Минстроя России понятие «доступность жилья» уже ушло. Оно стало заменяться «ипотекой». И получается, что если человек не является малоимущим, не стоит на жилищном учете и не имеет первоначального взноса на ипотеку, то особо никаких возможностей для улучшения жилищных условий у него нет. Что можно было бы делать? Вместо предоставления жилья по соцнайму или в собственность развивать сектор наемного жилья.

Первый наемный дом социального использования построен в Сургуте в конце 2015 года. В более 500 квартирах проживают в основном работники бюджетной сферы: учителя, медики, сотрудники правоохранительных органов. В соответствии с законодательством право заключить договоры найма есть у граждан, которые имеют постоянную работу, но при этом уровень их доходов не позволяет приобрести жилье в собственность. Югра – один из первых регионов страны, в которых начали строительство подобного типа жилья. Два наемных дома есть также в Санкт-Петербурге, в Подмосковье и Калужской области возвели четыре.

ИСТОЧНИК KP.RU