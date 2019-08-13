Жители Югры всего за сутки перевели мошенникам более 700 тысяч рублей
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 12 дистанционных преступлений. Жители Сургута, Нижневартовска, Нягани, Октябрьского, Советского и Нефтеюганского районов перевели мошенникам более 700 тысяч рублей.
По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего югорчане попадались в ловушки мошенников на сайте бесплатных объявлений и в социальных сетях.
Так, 35-летняя жительница Октябрьского района лишилась более 29 тысяч рублей, продавая детскую кукольную коляску на сайте «Авито».
В Сургуте у 38-летней местной жительницы злоумышленники похитили более 26 тысяч рублей, когда та хотела продать куртку.
Также югорчане продолжают верить незнакомцам, которые представляются сотрудниками банков и называть им конфиденциальную информацию.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU