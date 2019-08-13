СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-13T09:36:43+03:00

Жители Югры всего за сутки перевели мошенникам более 700 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 12 дистанционных преступлений. Жители Сургута, Нижневартовска, Нягани, Октябрьского, Советского и Нефтеюганского районов перевели мошенникам более 700 тысяч рублей.

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего югорчане попадались в ловушки мошенников на сайте бесплатных объявлений и в социальных сетях.

Так, 35-летняя жительница Октябрьского района лишилась более 29 тысяч рублей, продавая детскую кукольную коляску на сайте «Авито».

В Сургуте у 38-летней местной жительницы злоумышленники похитили более 26 тысяч рублей, когда та хотела продать куртку.

Также югорчане продолжают верить незнакомцам, которые представляются сотрудниками банков и называть им конфиденциальную информацию.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU