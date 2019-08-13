В Нефтеюганске состоялся III этап кубка Югры по пейнтболу
Третий этап кубка Югры по пейнтболу состоялся 10 августа в Нефтеюганске. Спортивное мероприятие, участие в котором приняли 20 команд, представляющих города Югры, Ямала, Тюменской и Томской областей, прошло на территории Центра технических видов спорта.
По информации организаторов, турнир проходил в режиме двух дивизионов — это «Механика» и «Электроника». Каждая из них имеет свои технические особенности и преимущества. Возраст участников турнира от 10 лет и старше.
По итогам пейнтбольных состязаний в тройку лидеров вышли команды «Скорпионы» из поселка Салым Нефтеюганского района, «Вуду» из города Тюмень и «Сталкер» из Когалыма.
ИСТОЧНИК KP.RU