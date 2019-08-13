Сургутянина задержали за кражу труб
Молодой мужчина из-за 12 тысяч рублей пойдёт под суд
Сургутянина задержали за кражу трубФото: Татьяна Коркина
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Накануне вечером в Сургуте 23-летний мужчина похитил с территории участка дома, расположенного по улице Толстого, 4 металлические трубы. Предварительный ущерб, причинённый заявителю, составил 12 тысяч рублей. Ведется следствие. За кражу на небольшую сумму молодому мужчине грозит срок.
По данным пресс-службы УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округе-Югре, за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 44 преступления, раскрыто 26, из них: угон, факт мошенничества экономической направленности, два преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и шесть краж, в том числе одна квартирная.
ИСТОЧНИК KP.RU