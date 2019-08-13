2019-08-13T08:38:10+03:00
Общество

Экстрим-забег «Дело храбрых» соберет тысячу югорчан

На пути каждой команды встанет 26 преград
Алена Кульмухаметова
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Экстрим-забег «Дело храбрых» соберет тысячу югорчан. Фото с сайта pixabay.comЭкстрим-забег «Дело храбрых» соберет тысячу югорчан. Фото с сайта pixabay.com
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Тысяча югорчан сможет испытать свои силы и выносливость 7 сентября в Ханты-Мансийске. Там развернется трасса экстремального забега «Дело храбрых». Регистрация команд открыта на сайте делохрабрых.рф до 6 сентября 12.00 часов.

Как сообщают организаторы, участниками забега могут стать югорчане в возрасте от 18 до 60 лет, в составе команды – пять человек, минимум одна из которых девушка. Местом для возведения препятствий и проведения забега станет территория в 200 тысяч квадратных метров за гостиницей «Олимпийская». На пути каждой команды встанет 26 преград, которые растянутся на 4 километра.

Храбрецам придется преодолевать естественные и искусственные преграды: элементы общевойсковой полосы препятствий и участки пересеченной местности, водоемы и ограждения, бастионы и этапы с весами. Для гостей и зрителей мероприятия будет организована насыщенная и интересная развлекательная программа.

Отметим, в день проведения забега все участники будут застрахованы. Забег организует Фонд поддержки и развития массового спорта Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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