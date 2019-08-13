Нефтеюганец «подарил» неизвестному более 63 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-13T07:53:08+03:00

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На сотовый телефон 25-летнего потерпевшего поступил звонок от молодого человека, представившегося «сотрудником» службы безопасности кредитного учреждения. После разговора с ним счета жителя Нефтеюганска обнулились.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, нефтеюганец рассказал полицейским, что звонивший сообщил ему, что неизвестное лицо пытается осуществить перевод денежных средств, находящихся на его банковской карте. По словам заявителя, лже-работник банка вызвал доверие, так как сообщил об операциях, которые он лично совершал несколько дней назад.

Для отмены несанкционированные действий звонивший попросил личные данные нефтеюганца, в том числе CVV-код на обороте карты. Позднее потерпевший передал злоумышленнику и коды, приходившие на сотовый телефон.

В результате с банковской карты заявителя было списано порядка 63 тысяч рублей. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU