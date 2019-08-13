2019-08-13T07:53:08+03:00
Происшествия

Нефтеюганец «подарил» неизвестному более 63 тысяч рублей

Мужчина сам передал все секретные коды
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Нефтеюганец «подарил» неизвестному более 63 тысяч рублейНефтеюганец «подарил» неизвестному более 63 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

На сотовый телефон 25-летнего потерпевшего поступил звонок от молодого человека, представившегося «сотрудником» службы безопасности кредитного учреждения. После разговора с ним счета жителя Нефтеюганска обнулились.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, нефтеюганец рассказал полицейским, что звонивший сообщил ему, что неизвестное лицо пытается осуществить перевод денежных средств, находящихся на его банковской карте. По словам заявителя, лже-работник банка вызвал доверие, так как сообщил об операциях, которые он лично совершал несколько дней назад.

Для отмены несанкционированные действий звонивший попросил личные данные нефтеюганца, в том числе CVV-код на обороте карты. Позднее потерпевший передал злоумышленнику и коды, приходившие на сотовый телефон.

В результате с банковской карты заявителя было списано порядка 63 тысяч рублей. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске строят Олимпийскую деревню
В Нефтеюганске полицейские задержали наркомана
В Нижневартовске на улице Интернациональная вновь перекрыто движение транспорта
Пьяный югорчанин угнал моторную лодку, чтобы удивить друзей
Югорчанам предлагают решить вопрос с жильём без ипотеки
Жители Югры всего за сутки перевели мошенникам более 700 тысяч рублей
В Сургуте создадут сквер молодожёнов
В Ханты-Мансийске наркосбытчик из Магнитогорска получил 13,6 лет тюрьмы
В Нефтеюганске состоялся III этап кубка Югры по пейнтболу
Сургутянина задержали за кражу труб
Экстрим-забег «Дело храбрых» соберет тысячу югорчан
В Ханты-Мансийске выберут супербабушку
В Сургуте женщина на «Сузуки» сбила скутериста
В Нижневартовске посетитель торгового центра украл гироскутер
Погода в Югре 13 августа: летняя жара и небольшие дожди