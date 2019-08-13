В Нижневартовске посетитель торгового центра украл гироскутер

СЕГОДНЯ 07:27 2019-08-13T07:27:41+03:00

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Житель Нижневартовска успел отличиться в полиции хулиганским поведением, но на этот раз мужчина «дошёл» до уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками полиции Нижневартовска задержан 29-летний молодой человек, подозреваемый в краже. Нарушитель, находясь в торговом центре по улице Ленина, похитил гироскутер, принадлежащий 31-летнему заявителю. Известно, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения. Возбуждено уголовное дело.

Добавим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты три ранее зарегистрированных преступления: грабёж и две кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU