СЕГОДНЯ 06:59 2019-08-13T06:59:25+03:00

Погода в Югре 13 августа: летняя жара и небольшие дожди Фото: Татьяна Коркина

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Во вторник 13 августа в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. По западной половине небольшие и умеренные дожди, гроза, по остальной территории без осадков. Ветер восточных направлений 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +23,+28 градусов, по северо-западу +13,+18 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер восточных направлений 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днём +25,+27 градусов.

В Сургуте ясная и без осадков погода. Ветер южный, юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит + 20, +25 градусов.

В Нижневартовске солнечная погода, дождей не ожидается. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU