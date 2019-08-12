СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-12T15:54:58+03:00

Члены совета по правам человека работают в Югре. Фото с сайта правительства Югры

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Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека с 12 по 15 августа проведет выездное заседание в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

В мероприятии принимают участие глава СПЧ Михаил Федотов, ответственный секретарь Совета Ирина Киркора и члены Совета Андрей Бабушкин, Екатерина Винокурова, Наталия Евдокимова, Максим Замшев, Кирилл Кабанов, Светлана Маковецкая и Леонид Никитинский.

В программе — круглые столы и заседания, индивидуальные встречи с жителями в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Правозащитники проведут встречи с представителями судебного сообщества, с гражданами, которые обращались в Совет. Посетят детские, социальные и медицинские учреждения.

Доступное жилье, общественный контроль, поддержка коренных малочисленных народов — это и многое другое обсудят эксперты.

Вечером 12 августа члены СПЧ проведут прием граждан в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске с участием представителей правительства округа и прокуратуры Югры. Предложения правозащитников будут изложены в рекомендациях совета.

ИСТОЧНИК KP.RU