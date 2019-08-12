2019-08-12T15:46:39+03:00
Общество

За неделю в Югре задержали 139 пьяных водителей

Жителей округа просят сообщать о подобных правонарушениях
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
За неделю в Югре задержали 139 пьяных водителейЗа неделю в Югре задержали 139 пьяных водителейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю на дорогах округа задержано 139 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 27 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

Окружная Госавтоинспекция просит жителей Югры сообщать о всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД. Напоминаем, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.

Только за выходные на территории округа задержаны 14 водителей за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Члены совета по правам человека работают в Югре
В Когалыме таинственно исчезают скамейки, люки и даже двери
В Радужном после ссоры с подругой мужчина украл её телефон
В Сургуте около медицинских организаций появится больше парковок
За минувшие выходные в Югре похитили девять велосипедов
Волонтёры из Когалыма вошли в полуфинал конкурса «Доброволец России»
В Нижневартовске фирма за долги по зарплате в 23 миллиона заплатила штраф в 50 тысяч рублей
В Когалыме начато строительство детского сада на 320 мест
Девушку-парикмахера из Сургута отправили на два года в колонию за обман
В Югре нет действующих лесных пожаров
Глава Югры Наталья Комарова поможет реализации общественных инициатив в Югре
В Урае прошел третий летний экстремальный забег «Вызов стихий»
Полтора миллиона рублей отдадут государству горе-рыбаки из Югры
В Сургуте осталось решить проблемы с дольщиками трёх домов
Двое жителей Нижневартовска, попали на уловки мошенниц, которые выдали себя за проституток
В Пыть-Яхе наркомана и алкоголика лишили водительских прав
Вартовчан приглашают на акцию «Хоровод Мира»
Полмиллиона рублей перевели жители Югры в минувшие выходные мошенникам
В Нефтеюганске появится парк для экстремалов