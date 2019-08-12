За неделю в Югре задержали 139 пьяных водителей
За прошедшую неделю на дорогах округа задержано 139 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 27 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.
Окружная Госавтоинспекция просит жителей Югры сообщать о всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД. Напоминаем, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.
Только за выходные на территории округа задержаны 14 водителей за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU