СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-12T15:17:59+03:00

В Когалыме таинственно исчезают скамейки, люки и даже двери. Фото с сайта администрации города Когалым

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В городе участились случаи несанкционированного снятия крышек канализационных колодцев. Через социальные сети за последнюю неделю к нам поступило два обращения об открытых люках. Об этом сообщает администрация города Когалым.

По счастливой случайности, в колодцы никто не упал, а благодаря бдительности горожан крышки оперативно восстановили.

- Также с улиц и дворов периодически исчезают урны, скамейки, снимают даже металлические подъездные двери. Если вы станете свидетелями подобных случаев, пожалуйста, зафиксируйте и сообщите в полицию, тел.: 102, 2-36-02, круглосуточно, сообщает городская администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU