2019-08-12T14:55:12+03:00
Происшествия

В Радужном после ссоры с подругой мужчина украл её телефон

Скандал произошёл в гостях у общих знакомых
Алена Кульмухаметова
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В Радужном после ссоры с подругой мужчина украл её телефон. Фото с сайта pixabay.comВ Радужном после ссоры с подругой мужчина украл её телефон. Фото с сайта pixabay.com
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Пара из Радужного устроила сцена на глазах у общих знаокмых, будучи в гостях. После конфликта мужчина ушёл, прихватив телефон оппонентки.

Накануне в дежурную часть полиции города Радужный обратилась жительница города с заявлением о краже сотового телефона.

Полицейские установили, что накануне исчезновения телефона, потерпевшая со своим приятелем находилась в квартире общих знакомых. Между ней и ее приятелем возникло недопонимание. Воспользовавшись моментом, когда потерпевшая отлучилась в другую комнату, её приятель совершил кражу сотового телефона, после чего попрощался с хозяевами квартиры и ушел. По пути домой злоумышленник выбросил сим-карту, чтобы сотовый телефон невозможно было отследить.

Мужчину задержали. Он признался в совершении кражи. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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