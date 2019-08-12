В Радужном после ссоры с подругой мужчина украл её телефон
Пара из Радужного устроила сцена на глазах у общих знаокмых, будучи в гостях. После конфликта мужчина ушёл, прихватив телефон оппонентки.
Накануне в дежурную часть полиции города Радужный обратилась жительница города с заявлением о краже сотового телефона.
Полицейские установили, что накануне исчезновения телефона, потерпевшая со своим приятелем находилась в квартире общих знакомых. Между ней и ее приятелем возникло недопонимание. Воспользовавшись моментом, когда потерпевшая отлучилась в другую комнату, её приятель совершил кражу сотового телефона, после чего попрощался с хозяевами квартиры и ушел. По пути домой злоумышленник выбросил сим-карту, чтобы сотовый телефон невозможно было отследить.
Мужчину задержали. Он признался в совершении кражи. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU