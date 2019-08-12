СЕГОДНЯ 14:55 2019-08-12T14:55:12+03:00

В Радужном после ссоры с подругой мужчина украл её телефон. Фото с сайта pixabay.com

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Пара из Радужного устроила сцена на глазах у общих знаокмых, будучи в гостях. После конфликта мужчина ушёл, прихватив телефон оппонентки.

Накануне в дежурную часть полиции города Радужный обратилась жительница города с заявлением о краже сотового телефона.

Полицейские установили, что накануне исчезновения телефона, потерпевшая со своим приятелем находилась в квартире общих знакомых. Между ней и ее приятелем возникло недопонимание. Воспользовавшись моментом, когда потерпевшая отлучилась в другую комнату, её приятель совершил кражу сотового телефона, после чего попрощался с хозяевами квартиры и ушел. По пути домой злоумышленник выбросил сим-карту, чтобы сотовый телефон невозможно было отследить.

Мужчину задержали. Он признался в совершении кражи. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU