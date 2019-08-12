2019-08-12T14:48:24+03:00
Общество

В Сургуте около медицинских организаций появится больше парковок

Предстоит обеспечить достаточным количеством машиномест девять медучреждений
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте около медицинских организаций появится больше парковок. Фото с сайта департамента здравоохранения ЮгрыВ Сургуте около медицинских организаций появится больше парковок. Фото с сайта департамента здравоохранения Югры
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Одна из самых частых тем у югорчан в социальных сетях – отсутствие или недостаточное количество парковочных мест около поликлиник и больниц. Этот вопрос обсудили на онлайн конференции с Губернатором Югры 10 августа.

Главный врач поликлиники №1 Максим Слепов отметил, что в 2018 году построена стоянка у здания детской поликлиники, при этом увеличилось количество парковочных мест с 35 до 100. Этот прецедент положил начало системной работе по улучшению ситуации с парковками рядом с медучреждениями.

При содействии главных врачей медицинских организаций города был проведен аудит потребности в дополнительных местах, учтены пожелания сургутян. В планах, в ближайший год расширить парковки у окружного кардиодиспансера и сургутской городской детской поликлиники №5. В перспективе предстоит обеспечить достаточным количеством машиномест еще девять медучреждений, - сообщает департамент здравоохранения Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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