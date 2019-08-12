СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-12T14:35:07+03:00

За минувшие выходные в Югре похитили девять велосипедов Фото: Татьяна Коркина

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Велосипеды и самокаты, брошенные без присмотра в общедоступных местах, всё чаще стали привлекать злоумышленников.

Только за минувшие выходные совершено девять хищений. Три из них – в Когалыме, два – в Югорске, по одному в Ханты-Мансийске, Нефтеюганском районе, а также в Урае и Сургуте. Ущерб составляет более 80 тысяч рублей.

Больше половины краж раскрыть по горячим следам не удалось. Во всех остальных случаях преступления совершены либо подростками, либо асоциальными личностями.

К примеру, в Сургуте сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержан за кражу велосипеду 41-летний злоумышленник, который только в 2019 году 12 раз привлекался к административной ответственности за различные правонарушения. По факту кражи следователями Сургуту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В Когалыме установлена группа подростков, совершившая кражу велосипеда из подъезда. Подростки состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Всего с начала весенне-летнего сезона в Югре похищено не менее 100 велосипедов и самокатов. Все они находились без средств противоугонной защиты, оставленные в местах общего пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU