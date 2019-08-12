2019-08-12T14:26:37+03:00
Общество

Волонтёры из Когалыма вошли в полуфинал конкурса «Доброволец России»

Грантовый фонд составляет 45 миллионов рублей
Алена Кульмухаметова
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Волонтёры из Когалыма вошли в полуфинал конкурса «Доброволец России». Фото с сайта администрации города КогалымВолонтёры из Когалыма вошли в полуфинал конкурса «Доброволец России». Фото с сайта администрации города Когалым
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Когалымчане представят свои волонтерские инициативы на федеральном уровне. Проекты Татьяны Тиссен и Розы Пивоваровой вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России».

В пресс-службе администрации Когалыма уточнили, что всего от Югры было отобрано 15 проектов. Все полуфиналисты поедут на окружной форум добровольцев Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов, который пройдет 13-16 августа в Новосибирске.

Всероссийский конкурс «Доброволец России» проходит уже в девятый раз и является ключевым механизмом выявления и распространения успешных социальных практик. В этом году грантовый фонд составляет 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом. Победители получат гранты на реализацию инициатив в размере до двух миллионов рублей. Лауреаты будут объявлены на Международном форуме добровольцев, который по традиции пройдет в конце года в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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