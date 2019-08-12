В Нижневартовске фирма за долги по зарплате в 23 миллиона заплатила штраф в 50 тысяч рублей
В прокуратуру Нижневартовска поступило заявление от работников одной из организаций о том, что им не выплачивают заработную плату. Ведомство провело проверку.
Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, было установлено, что перед 211 работниками имеется задолженность по заработной плате за май 2019 года в размере 23 млн. рублей.
В отношении юрлица и его руководителя были возбуждены производства по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы».
Постановлениями государственного инспектора труда виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму 50 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры мер задолженность по заработной плате погашена в полном размере. Каждому работнику также выплачена компенсация за задержку заработной платы.
ИСТОЧНИК KP.RU