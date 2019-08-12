2019-08-12T13:49:22+03:00
Общество

В Когалыме начато строительство детского сада на 320 мест

Его построят всего за год
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме начато строительство детского сада на 320 мест. Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме начато строительство детского сада на 320 мест. Фото с сайта администрации города Когалым
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В восьмом микрорайоне Когалыма началось строительство детского сада на 320 мест. Его планируют сдать в эксплуатацию в конце 2020 года.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы: валка и вывоз леса, устройство ограждения территории строительной площадки, разработка котлована, завоз строительных материалов и т.д.

Как сообщили в управлении капитального строительства, в трехэтажном здании предусмотрено 16 групп, в том числе три ясельные, восемь групп для воспитанников 3-4 лет и пять групповых помещений для воспитанников 5-7 лет.

Также в планировке детского сада предусмотрены два бассейна, гимнастический, тренажерный, музыкальный и универсальный залы; медицинский блок; помещение эстетического развития; административно-хозяйственные, служебно-бытовые помещения; прачечная; пищеблок. На территории оборудуют просторные веранды, уютные беседки и игровые модули, соответствующие возрасту детей каждой группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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