СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-12T13:49:22+03:00

В Когалыме начато строительство детского сада на 320 мест. Фото с сайта администрации города Когалым

Его построят всего за год

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В восьмом микрорайоне Когалыма началось строительство детского сада на 320 мест. Его планируют сдать в эксплуатацию в конце 2020 года.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы: валка и вывоз леса, устройство ограждения территории строительной площадки, разработка котлована, завоз строительных материалов и т.д.

Как сообщили в управлении капитального строительства, в трехэтажном здании предусмотрено 16 групп, в том числе три ясельные, восемь групп для воспитанников 3-4 лет и пять групповых помещений для воспитанников 5-7 лет.

Также в планировке детского сада предусмотрены два бассейна, гимнастический, тренажерный, музыкальный и универсальный залы; медицинский блок; помещение эстетического развития; административно-хозяйственные, служебно-бытовые помещения; прачечная; пищеблок. На территории оборудуют просторные веранды, уютные беседки и игровые модули, соответствующие возрасту детей каждой группы.

ИСТОЧНИК KP.RU