В Когалыме начато строительство детского сада на 320 мест
В восьмом микрорайоне Когалыма началось строительство детского сада на 320 мест. Его планируют сдать в эксплуатацию в конце 2020 года.
Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы: валка и вывоз леса, устройство ограждения территории строительной площадки, разработка котлована, завоз строительных материалов и т.д.
Как сообщили в управлении капитального строительства, в трехэтажном здании предусмотрено 16 групп, в том числе три ясельные, восемь групп для воспитанников 3-4 лет и пять групповых помещений для воспитанников 5-7 лет.
Также в планировке детского сада предусмотрены два бассейна, гимнастический, тренажерный, музыкальный и универсальный залы; медицинский блок; помещение эстетического развития; административно-хозяйственные, служебно-бытовые помещения; прачечная; пищеблок. На территории оборудуют просторные веранды, уютные беседки и игровые модули, соответствующие возрасту детей каждой группы.
ИСТОЧНИК KP.RU