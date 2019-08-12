2019-08-12T13:38:40+03:00
Происшествия

Девушку-парикмахера из Сургута отправили на два года в колонию за обман

Злоумышленница уже была судима
Алена Кульмухаметова
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Девушку-парикмахера из Сургута отправили на два года в колонию за обман. Фото с сайта pixabay.comДевушку-парикмахера из Сургута отправили на два года в колонию за обман. Фото с сайта pixabay.com
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В дежурную часть полиции Сургута в мае обратилась с заявлением 31-летняя местная жительница по факту мошенничества.

Девушка рассказала, что на сайте бесплатных объявлений «Юла» увидела информацию об оказании парикмахерских услуг. Работы специалиста ее заинтересовали, и сургутянка вступила с мастером в переписку.

После обсуждения всех деталей стрижки и окрашивания, потерпевшая записалась к парикмахеру, которая пояснила, что работает только по предоплате. Сургутянка согласилась на условия и перевела ей 4000 рублей. После чего, автор объявления перестала выходить на связь.

Оперативники нашли парикмахера. Ей оказалась 27-летняя девушка, которая в конце июня текущего года была осуждена за ранее совершенное аналогичное преступление, а также за кражу. На рецидивистку завело уголовное дело по статье «Мошенничество».

Накануне сургутский городской суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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