В Югре нет действующих лесных пожаров
За прошедшие сутки в Югре по состоянию на утро 12 августа лесных пожаров не зарегистрировано. Действующих лесных пожаров нет.
По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы «Базы авиационной и наземной охраны лесов», сегодня в автономном округе прогнозируется 1-2 классы пожарной опасности. Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зафиксировано 176 лесных пожаров общей площадью 3935,81 га.
Для сравнения, в 2018 году на эту дату в лесах региона произошло 180 пожаров площадью 6527,66 га, в 2017 году – 369 пожаров площадью 58461,29 га. Благоприятной пожарной обстановке способствует погода.
ИСТОЧНИК KP.RU