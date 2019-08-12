СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-12T13:31:05+03:00

В Югре нет действующих лесных пожаров. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки в Югре по состоянию на утро 12 августа лесных пожаров не зарегистрировано. Действующих лесных пожаров нет.

По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы «Базы авиационной и наземной охраны лесов», сегодня в автономном округе прогнозируется 1-2 классы пожарной опасности. Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зафиксировано 176 лесных пожаров общей площадью 3935,81 га.

Для сравнения, в 2018 году на эту дату в лесах региона произошло 180 пожаров площадью 6527,66 га, в 2017 году – 369 пожаров площадью 58461,29 га. Благоприятной пожарной обстановке способствует погода.

ИСТОЧНИК KP.RU