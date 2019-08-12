2019-08-12T12:59:29+03:00
Спорт

В Урае прошел третий летний экстремальный забег «Вызов стихий»

На старт вышли 18 команд
Алена Кульмухаметова
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В Урае прошел третий летний экстремальный забег «Вызов стихий». Фото с сайта администрации города УраяВ Урае прошел третий летний экстремальный забег «Вызов стихий». Фото с сайта администрации города Урая
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Третий год подряд Урай собирает самых сильных, целеустремленных и выносливых людей, чтобы сразиться и испытать себя в самом крутом и экстремальном забеге «Вызов стихий». На этот раз, на старт вышли 18 команд, 90 участников из Урая, Югорска и Междуреченска.

Как сообщает городская администрация, спортсмены без страха проходили специально подготовленные препятствия из колес, бочек, катушек, траншей с грязью и водой, невероятные спуски и подъемы на трассе длинной 2,5 километра.

Фото с сайта администрации города Урая

Фото с сайта администрации города Урая

Лучшее время прохождения экстремальной трассы показали участники югорской команды «Стихия - Югорск». На второй ступени пьедестала расположилась сборная команда под названием «Вежливые люди» из Междуреченска, а почетное третье место завоевала урайская команда «Неудержимые».

Стоит отметить, что новинкой этого стало то, что участие в экстремальном забеге смогли принять не только взрослые, но и дети. Для юных любителей спорта была подготовлена специальная, детская, но при этом не менее сложная полоса препятствий, которую они преодолевали с не меньшим азартом и волей к победе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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