2019-08-12T12:55:04+03:00
Общество

Полтора миллиона рублей отдадут государству горе-рыбаки из Югры

Мужчины ловили краснокнижную рыбу
Алена Кульмухаметова
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Полтора миллиона рублей отдадут государству горе-рыбаки из Югры. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыПолтора миллиона рублей отдадут государству горе-рыбаки из Югры. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Трое жителей Нижневартовска обвиняются в незаконной добыче водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и незаконной добыче водных биоресурсов во время нереста.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, что в июне 2019 года обвиняемые, находясь на реке Вах в Нижневартовском районе, выловили сибирского осетра в количестве девяти особей, относящихся к объектам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. Также рыбаками выловлено 15 особей стерляди, добыча которой в период нереста запрещена.

В результате незаконных действий злоумышленников рыбным запасам Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму более 1,5 млн. рублей. Двое обвиняемых добровольно выплатили чуть более одного млн. рублей. На взыскание ущерба в размере 500 тысяч рублей прокурором Нижневартовского района заявлен гражданский иск.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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