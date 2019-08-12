В Сургуте осталось решить проблемы с дольщиками трёх домов

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-12T12:41:47+03:00

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По большинству проблемных домов в Сургуте найдены решения. Об этом заявили в администрации города.

Всего в Сургуте выявлено 14 проблемных многоквартирных жилых домов. Общая численность участников долевого строительства составляет 1664 человека. В результате проведенной работы найдены варианты завершения строительства по 11 жилым домам. Таким образом, 1176 дольщиков вышли из зоны риска. По трем жилым домам работа продолжается совместно с правительством округа, банками, застройщиками, надзорными органами, инициативной группой.

Участникам долевого строительства домов в 1-м и 20а микрорайонах ключи выдадут уже в этом году. В 41-м микрорайоне передача ключей по плану пройдет в два этапа – в декабре этого года и апреле следующего. Накануне в администрации Сургута была создана общественная комиссия по приемке проблемных домов. Сдача жилых домов №5 и №6 в ЖК «Кедровый» запланирована на 2020 год.

В ЖК «Риверхауз» дольщикам предложено четыре варианта решения проблем. 10 из 42 человек уже определились, остальные выбирают наиболее подходящий. Для дома №4 в ЖК «Любимый» определён генеральный подрядчик, который приступил к выполнению работ в июле. 1 августа подписано соглашение, по которому будет разработана подробная дорожная карта завершения строительства дома №3 в ЖК «Любимый». Аналогичная ситуация с домом №6 в ЖК «Уютный».

Проблемным остаётся дом №2 в ЖК «Уютный». Проведены переговоры с рядом потенциальных инвесторов, однако исполнитель до сих пор не определен. В ЖК «Любимый» дома №1 и №2 застройщик самостоятельно пытается решить вопрос достройки с банками-кредиторами.

В администрации города дольщикам оказывают консультационную и юридическую помощь. Актуальная информация по каждому из объектов размещена на официальном сайте администрации. Кроме того, сургутские дольщики могут следить за строительством своих домов в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU