2019-08-12T12:34:38+03:00
Общество

Двое жителей Нижневартовска, попали на уловки мошенниц, которые выдали себя за проституток

Дамы попросили денег за встречу
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Двое жителей Нижневартовска, попали на уловки мошенниц, которые выдали себя за проституток. Фото с сайта pixabay.comДвое жителей Нижневартовска, попали на уловки мошенниц, которые выдали себя за проституток. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Весёлое и непринуждённое общение в сети с девушками так и не переросло в горячую встречу у двух вартовчан. Мужчина напоролись на мошенниц.

Как сообщили в городской полиции, мужчина познакомились на одном из сайтов с девушками. Как пояснили потерпевшие, ранее они вели переписку с дамами в интернет – сообществе. Разговор стал приобретать более интимные темы, девушки были не прочь встретиться, но за проведенный вечер запросили вознаграждение. Мужчины согласились и перевели незнакомкам 2000 и 7500 рублей.

После перечисления денег незнакомки из чата удалились. С заявлениями об обмане мужчины обратились в полицию. В настоящее время ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Когалыме таинственно исчезают скамейки, люки и даже двери
В Радужном после ссоры с подругой мужчина украл её телефон
В Сургуте около медицинских организаций появится больше парковок
За минувшие выходные в Югре похитили девять велосипедов
Волонтёры из Когалыма вошли в полуфинал конкурса «Доброволец России»
В Нижневартовске фирма за долги по зарплате в 23 миллиона заплатила штраф в 50 тысяч рублей
В Когалыме начато строительство детского сада на 320 мест
Девушку-парикмахера из Сургута отправили на два года в колонию за обман
В Югре нет действующих лесных пожаров
Глава Югры Наталья Комарова поможет реализации общественных инициатив в Югре
В Урае прошел третий летний экстремальный забег «Вызов стихий»
Полтора миллиона рублей отдадут государству горе-рыбаки из Югры
В Сургуте осталось решить проблемы с дольщиками трёх домов
В Пыть-Яхе наркомана и алкоголика лишили водительских прав
Вартовчан приглашают на акцию «Хоровод Мира»
Полмиллиона рублей перевели жители Югры в минувшие выходные мошенникам
В Нефтеюганске появится парк для экстремалов