СЕГОДНЯ 12:34 2019-08-12T12:34:38+03:00

Двое жителей Нижневартовска, попали на уловки мошенниц, которые выдали себя за проституток. Фото с сайта pixabay.com

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Весёлое и непринуждённое общение в сети с девушками так и не переросло в горячую встречу у двух вартовчан. Мужчина напоролись на мошенниц.

Как сообщили в городской полиции, мужчина познакомились на одном из сайтов с девушками. Как пояснили потерпевшие, ранее они вели переписку с дамами в интернет – сообществе. Разговор стал приобретать более интимные темы, девушки были не прочь встретиться, но за проведенный вечер запросили вознаграждение. Мужчины согласились и перевели незнакомкам 2000 и 7500 рублей.

После перечисления денег незнакомки из чата удалились. С заявлениями об обмане мужчины обратились в полицию. В настоящее время ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU