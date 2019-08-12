Двое жителей Нижневартовска, попали на уловки мошенниц, которые выдали себя за проституток
Весёлое и непринуждённое общение в сети с девушками так и не переросло в горячую встречу у двух вартовчан. Мужчина напоролись на мошенниц.
Как сообщили в городской полиции, мужчина познакомились на одном из сайтов с девушками. Как пояснили потерпевшие, ранее они вели переписку с дамами в интернет – сообществе. Разговор стал приобретать более интимные темы, девушки были не прочь встретиться, но за проведенный вечер запросили вознаграждение. Мужчины согласились и перевели незнакомкам 2000 и 7500 рублей.
После перечисления денег незнакомки из чата удалились. С заявлениями об обмане мужчины обратились в полицию. В настоящее время ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU