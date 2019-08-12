Вартовчан приглашают на акцию «Хоровод Мира»

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-12T11:46:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В 120 городах России и мира 15 августа состоится крупномасштабная акция «Хоровод Мира». Десятки тысяч человек разных национальностей, вероисповеданий, мировоззрений и культур в разных странах, на разных континентах планеты, взявшись за руки встанут в хороводы, обозначив свою общечеловеческую позицию: «Только услышав друг друга и объединившись, мы сможем преодолеть все трудности и кризисы нашего времени!».

Дворец искусств приглашает в хоровод мира детей и взрослых жителей Нижневартовска. Акция состоится на площади перед учреждением в 18 часов.

Днём ранее горожан ждут на пиар-акцию «Выходи читать во двор». Она пройдёт во дворе городской библиотеки №9 в 10 часов 30 минут.

Библиотекари покажут ребятам костюмированное представление. Гости увидят сказочных героев, примут участие в викторинах и эстафетах. Кроме того, можно будет взять заинтересовавшие книги для прочтения. При дождливой погоде мероприятие пройдет в здании библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU