2019-08-12T11:46:15+03:00
Общество

Вартовчан приглашают на акцию «Хоровод Мира»

У Дворца искусств ждут детей и взрослых
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанам предлагают принять участие в акции «Хоровод Мира». Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчанам предлагают принять участие в акции «Хоровод Мира». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В 120 городах России и мира 15 августа состоится крупномасштабная акция «Хоровод Мира». Десятки тысяч человек разных национальностей, вероисповеданий, мировоззрений и культур в разных странах, на разных континентах планеты, взявшись за руки встанут в хороводы, обозначив свою общечеловеческую позицию: «Только услышав друг друга и объединившись, мы сможем преодолеть все трудности и кризисы нашего времени!».

Дворец искусств приглашает в хоровод мира детей и взрослых жителей Нижневартовска. Акция состоится на площади перед учреждением в 18 часов.

Днём ранее горожан ждут на пиар-акцию «Выходи читать во двор». Она пройдёт во дворе городской библиотеки №9 в 10 часов 30 минут.

Библиотекари покажут ребятам костюмированное представление. Гости увидят сказочных героев, примут участие в викторинах и эстафетах. Кроме того, можно будет взять заинтересовавшие книги для прочтения. При дождливой погоде мероприятие пройдет в здании библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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