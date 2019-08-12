Полмиллиона рублей перевели жители Югры в минувшие выходные мошенникам
За минувшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 13 дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Радужного, Сургута, Нефтеюганска, Когалыма, Ханты-Мансийска, Октябрьского, Нижневартовского и Нефтеюганского районов перевели мошенникам более 500 тысяч рублей.
По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, мошенники чаще всего представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств. Таким способом злоумышленники похитили у югорчан более 360 тысяч рублей.
Кроме того, жители округа попадались в ловушки мошенников на сайтах бесплатных объявлений и в социальных сетях.
Так, 47-летний вартовчанин в надежде получить интимные услуги лишился 7500 рублей.
У 52-летней жительницы Нижневартовска неизвестные похитили с банковской карты 5000 рублей под предлогом покупки квартиры.
В Радужном 46-летняя местная жительница лишилась более 130 тысяч рублей, желая получить компенсацию за ранее приобретенные лекарства.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU