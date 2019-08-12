Полмиллиона рублей перевели жители Югры в минувшие выходные мошенникам

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-12T11:38:19+03:00

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За минувшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 13 дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Радужного, Сургута, Нефтеюганска, Когалыма, Ханты-Мансийска, Октябрьского, Нижневартовского и Нефтеюганского районов перевели мошенникам более 500 тысяч рублей.

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, мошенники чаще всего представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств. Таким способом злоумышленники похитили у югорчан более 360 тысяч рублей.

Кроме того, жители округа попадались в ловушки мошенников на сайтах бесплатных объявлений и в социальных сетях.

Так, 47-летний вартовчанин в надежде получить интимные услуги лишился 7500 рублей.

У 52-летней жительницы Нижневартовска неизвестные похитили с банковской карты 5000 рублей под предлогом покупки квартиры.

В Радужном 46-летняя местная жительница лишилась более 130 тысяч рублей, желая получить компенсацию за ранее приобретенные лекарства.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU