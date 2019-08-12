В Нефтеюганске появится парк для экстремалов

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-12T11:32:38+03:00

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Парк для занятий экстремальными видами спорта появится в Нефтеюганске в августе 2020 года. Об этом заявил и.о. главы города Андрей Пастухов во время онлайн конференции с губернатором Югры Натальей Комаровой.

- Сам проект прошел голосование в марте текущего года, за него выступили 1500 человек, проходило обсуждение довольно бурно. К эскизу проекта имела отношение и сама молодежь: они высказывали свои идеи, предлагали элементы, необходимые скейт-парку. В итоге это будет парк для экстремальных видов спорта, на него выделено около 1200 квадратных метров площади. Это пустырь в центре города, в 16 микрорайоне, далеко от жилых домов. Там же предусмотрено озеленение, освещение, скамейки. То есть это будет полноценный парк для отдыха горожан, не только спортсменов, - сказал Андрей Пастухов.

Посмотреть полную версию онлайн конференции можно в группе «Правительство Югры» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что серия онлайн конференций по актуальным вопросам, поступающим от югорчан в социальных сетях, продолжится. Темы будут определяться в том числе через голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU